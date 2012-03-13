Американские сенаторы требуют отомстить России за Сирию

17 американских сенаторов призвали министерство обороны США прервать сотрудничество с российской государственной компанией «Рособоронэкспорт» – в связи с поставками ею оружия властям Сирии, сообщает Радио Свобода.



В письме сенаторов, направленном главе Пентагона Леону Панетте, отмечается, что США не должны «субсидировать массовые убийства мирных сирийских граждан». Авторы обращения подчеркивают, что "деньги американских налогоплательщиков питают страну, которая подрывает все усилия направленные на поддержку сирийского народа".

Они приводят данные об объеме российского экспорта вооружений в Сирию – в прошлом году он составил почти 1 миллиард долларов – и напоминают, что в январе этого года Москва и Дамаск заключили контракт на поставку в Сирию 36 российских истребителей.



Ранее США намеревались приобрести у «Рособоронэкспорта» 21 вертолет Ми-17 – для афганских сил безопасности.