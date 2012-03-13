"Репортеры без границ" включили Беларусь в список врагов интернета

Правозащитная организация «Репортеры без границ» в своем ежегодном докладе назвала Беларусь «врагом интернета».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, ежегодный доклад «Репортеров без границ» опубликован 12 марта по случаю Дня свободы слова в Интернете (Online Free Expression Day).

Кроме Беларуси, в нынешний список «врагов интернета» также включены Бахрейн, Мьянма, Китай, Куба, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам.

«В этих странах власти наиболее жестко ограничивают свободу пользователей в сети Интернет», - говорится в докладе «Репортеров без границ».

В документе подчеркивается, что власти Беларуси усилили контроль за интернетом в ответ на прошлогодние летние акции протеста, организованные интернет-сообществом «Революция через социальные сети».

Также отмечено, что в Беларуси существенно расширился так называемый черный список интернет-сайтов, доступ к которым блокируется.

Ранее «Репортеры без границ» неоднократно причисляли к «врагам интернета» Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

Справка УНИАН. В прошлогоднем докладе Беларусь входила в список стран, находящихся «под наблюдением».

Международная неправительственная правозащитная организация «Репортеры без границ» основана в Париже в 1985 году. Занимается защитой прав журналистов, пострадавших из-за своей профессиональной деятельности.