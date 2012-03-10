В Испании бушуют сильные лесные пожары
16:48, 10 марта 2012Мир
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За сутки огонь уничтожил почти тысячу гектаров леса в испанских Пиренеях
В Испании бушуют сильные лесные пожары
Только за сутки огонь уничтожил почти тысячу гектаров леса в испанских Пиренеях, сообщает телеканал ICTV.
Из-за стихии спасателям пришлось эвакуировать 500 человек. К этому времени удалось взять под контроль только один из четырех очагов возгорания. На борьбу со стихией брошено 100 пожарных бригад, вертолеты и самолеты, которые сверху выливают воду на очаги пожара.
Работе спасателей мешает сильный ветер. Накануне буран повалил линии электропередач.
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