В Испании бушуют сильные лесные пожары

Только за сутки огонь уничтожил почти тысячу гектаров леса в испанских Пиренеях, сообщает телеканал ICTV.

Из-за стихии спасателям пришлось эвакуировать 500 человек. К этому времени удалось взять под контроль только один из четырех очагов возгорания. На борьбу со стихией брошено 100 пожарных бригад, вертолеты и самолеты, которые сверху выливают воду на очаги пожара.

Работе спасателей мешает сильный ветер. Накануне буран повалил линии электропередач.