Рейтинг Греции спустился до дефолтного уровня

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Греции до "ограниченного дефолта" после сделки Афин с частными инвесторами по обмену долговых обязательств. Агентство понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной и национальной валюте до с преддефолтного уровня "С" до "RD" (restricted default, ограниченный дефолт).

"После завершения программы обмена рейтинг Греции "RD", а также рейтинги гособлигаций будут пересмотрены, хотя, вероятнее всего, останутся на низком, спекулятивном уровне", - говорится в пресс-релизе.

По данным греческого Минфина, на добровольную реструктуризацию согласились инвесторы, представляющие 83,5% от номинала выпущенных по греческому праву бондов, подлежащих обмену с дисконтом в 53,5% до 12 марта, с учетом всех инвесторов эта цифра возрастает до 85,8%. После применения законодательной меры, позволяющей принудить меньшинство согласиться с мнением большинства, участие может возрасти до 95,7%.

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Международное рейтинговое агентство Moody's объявило о дефолте Греции по ее долговым обязательствам.

"По оценкам Moody's, эта сделка по обмену долговых обязательств частными инвесторами представляет собой "обмен в условиях бедственного положения", что означает долговой неплатеж", - говорится в пресс-релизе агентства.