Токио претендует на все четыре южнокурильских острова, которые в настоящее время принадлежат России.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Японии Есихико НОДА во время выступления в нижней палате парламента, передает ИТАР-ТАСС.

Глава правительства Японии ответил на вопрос представителя одной из оппозиционных партий о возможности решения территориального спора с Россией на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года, в которой Москва выразила готовность в знак доброй воли передать Токио остров Шикотан и гряду Хабомаи после подписания мирного договора. "Площадь Шикотана и Хабомаи составляет только 7 процентов от всей площади северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы)", - подчеркнул Е.НОДА. Японские премьер отметил, что подобное решение территориальной проблемы "не является хикивакэ", использовав термин из дзюдо, означающий ничью.

Ранее этот термин применительно к решению территориальной проблемы с Японией использовал премьер-министр РФ Владимир Путин, который в ходе беседы с представителями мировых СМИ указал на необходимость поиска "приемлемого компромисса или чего-то вроде хикивакэ".

Премьер-министр Е.НОДА первым из лидеров "восьмерки" лично по телефону поздравил В.ПУТИНА с победой на президентских выборах. В ходе этого разговора он предложил российскому премьер-министру вместе выработать "мудрое решение", связанное с территориальным вопросом и заключением мирного договора между двумя странами. Во время разговора японский премьер использовал также термин из дзюдо - "хадзимэ" ("начали!").