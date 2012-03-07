Грузия и Азербайджан хотят подать заявку на Евро-2020

21:36, 07 марта 2012
Мир
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Вероятно, УЕФА начнет принимать заявки на проведение Евро-2020 в начале следующего года, а голосование запланировано на мая 2014

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его страна хочет подать общую с Азербайджаном заявку на проведение Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Господин Саакашвили заявил об этом в Баку, обращаясь к лидеру Азербайджана, сообщает украинская служба ВВС.

Вероятно, что УЕФА начнет принимать заявки на проведение Евро-2020 в начале следующего года, а голосование запланировано на май 2014.

Заинтересованность в проведении чемпионата уже выразила Турция.

В этом году Чемпионат Европы по футболу совместно будут проводить Украина и Польша. Откроется турнир в Варшаве матчем между Польшей и Грецией 8 июня.

 

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