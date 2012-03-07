Республиканец Ромни выиграл праймериз в двух штатах

Экс-губернатор Массачусетса Митт РОМНИ выиграл предварительные выборы (праймериз) в штатах Айдахо и Огайо.

Как сообщает РИА «Новости», избиратели сразу 10 штатов США 6 марта, в так называемый "супервторник", решают, кого из кандидатов-республиканцев они хотели бы видеть соперником демократа Барака ОБАМЫ на предстоящих ровно через восемь месяцев президентских выборах.

Праймериз в этот день проходят в штатах Джорджия, Айдахо, Массачусетс, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Теннесси, Виргиния, Вермонт и Аляска.

Предвыборную кампанию продолжают четыре кандидата от Республиканской партии: политик умеренного толка М.РОМНИ, консерватор и популист Ньютон ГИНГРИЧ, конгрессмен с либертарианской программой Рон ПОЛ и бывший сенатор от Пенсильвании, консерватор Рик САНТОРУМ.

Единый кандидат от партии будет определен по завершении сезона праймериз, на партийном съезде в сентябре.

"РОМНИ стал победителем в Айдахо, набрав 75% голосов. Вторым следует ПОЛ с 12%, третий - САНТОРУМ с 9%, замыкает список ГИНГРИЧ с 3% голосов", - сообщила телекомпания CNN, официально объявив победителем экс-губернатора.

Основное внимание СМИ и экспертов приковано к штату Огайо - он знаменит тем, что все президенты-республиканцы выигрывали в нем праймериз.

"В Огайо РОМНИ с небольшим отрывом опередил САНТОРУМА. У них 38% и 37% голосов соответственно. ГИНГРИЧ в этом штате занял третье место с 15% голосов, ПОЛ на четвертом с 9%", - сообщает телекомпания, делая вывод, что победой в этом штате М.РОМНИ закрепил звание лидера внутрипартийной гонки.

Ранее СМИ сообщили, что М.РОМНИ выиграл праймериз в Виргинии, Массачусетсе и Вермонте, Р.САНТОРУМ - в Теннесси, Оклахоме и Северной Дакоте, а Н.ГИНГРИЧ - в Джорджии. На Аляске подсчет голосов продолжается.

Победитель "супервторника" определяется по количеству делегатов на партийный съезд, голоса которых ему удалось завоевать в этот день. Всего 6 марта в 10 штатах "разыгрываются" голоса 419 делегатов. Для того, чтобы на съезде Республиканской партии в начале сентября стать официально избранным кандидатом, любому из участников гонки необходимо обеспечить поддержку со стороны 1,144 тысячи делегатов. В настоящее время, после оглашения победителей в 9 штатах из 10, где во вторник прошли праймериз, М.РОМНИ имеет 351 голос, Р.САНТОРУМ - 156, Н.ГИНГРИЧ - 85, Р.ПОЛ - 39.

Выборы Президента США пройдут 6 ноября.