Восточная Ливия сделала шаг к независимости

Политические активисты, лидеры племен и командиры вооруженного ополчения восточного региона Ливии - Киренаики - на съезде в Бенгази объявили о создании независимого от центральных властей страны органа региональной власти - совета, во главе которого поставлен Ахмед аль-Сенусси, родственник бывшего короля Идриса, передает Радио Свобода.



Наблюдатели отмечают, что это первый шаг на пути к автономии Киренаики. Именно в этом регионе находится большая часть месторождений ливийской нефти. Здесь же в феврале прошлого года началось восстание, приведшее к падению режима Муамара Каддафи.



Власти в Триполи - Национальный переходный совет - возражали против созыва съезда и автономии Киренаики, поскольку опасаются, что в условиях нестабильности в стране Ливии может грозить распад на несколько частей.