В Москве схватили 250 человек после митингов оппозиции

В Москве полиция задержала около 250 человек после митингов оппозиции в центре города.

Об этом УНИАН сообщили в ГУ МВД по городу Москва.

«В целом по городу задержаны около 250 человек, в том числе, Илья ЯШИН, Алексей НАВАЛЬНЫЙ и Сергей УДАЛЬЦОВ. Все задержанные доставлены в отделение полиции для процессуального оформления их действий и принятия решений о привлечении к административной ответственности в соответствии с законом,» - говорится в сообщении.

В ГУ МВД также отметили, что московская полиция сегодня предотвратила ряд несогласованных акций в центральной части города. В частности, группа граждан, включая лидера запрещенной партии НБП Эдуарда ЛИМОНОВА, попыталась провести несанкционированную акцию на Лубянской площади.

Кроме того, по информации МВД, после окончания согласованного властями массового мероприятия на Пушкинской площади сотрудники полиции предупредили собравшихся, что они должны разойтись, однако несколько десятков граждан отказывались выполнять законные требования, предпринимали попытки прорыва, оказывали сопротивление полицейским, пытались перекрыть автомобильное движение.

«Силы московской полиции отреагировали на нарушения оперативно и в полном соответствии с полномочиями, определенными законодательством, и приняли меры, которые позволили избежать негативного развития ситуации и осложнения обстановки», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ГУВД Москвы, сегодня в митинге оппозиции "За честные выборы" в российской столице приняли участие около 14 тысяч человек.

По предварительным данным ЦИК, на выборах Президента РФ 4 марта победил нынешний премьер-министр Владимир ПУТИН.