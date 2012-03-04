Армия КНДР готова «смести с южнокорейской земли группу предателей»

Сегодня на центральной площади столицы КНДР состоялся грандиозный митинг. Собравшиеся там десятки тысяч солдат и офицеров, представителей трудовых коллективов, сотрудников правительственных и общественных организаций, студентов и школьников поддержали опубликованное 2 марта заявление представителя верховного командования Корейской народной армии /КНА/. В нем отмечается, что народ и армия КНДР гневно отреагировали на оскорбление в Южной Корее "чести и достоинства руководителей страны" передает ИТАР-ТАСС.

Так, полицейские, солдаты и офицеры южнокорейской армии развешивали на казармах и других военных объектах плакаты и лозунги оскорбительного для лидеров КНДР содержания. Кроме того, они используют во время боевых стрельб в качестве мишеней государственный флаг народной республики и портреты ее руководителей.

Такие действия "переполнили чашу терпения" бойцов КНА, которые "ждут приказа, чтобы смести с южнокорейской земли группу предателей, осуществляющих политику конфронтации в отношении соотечественников", подчеркивается в заявлении. Участники митинга заявили, что "испытывают чувство ненависти к южнокорейским предателям, готовы отомстить им за совершенные преступления с помощью священной войны" и "завершить историческое дело воссоединения родины".

Как отмечает сегодня информационное агентство ЦТАК, Корейский полуостров "оказался на грани войны" из-за проходящих там американо-южнокорейских маневров "Ки ризолв" и "Фоул игл", а также действий властей Южной Кореи, "оскорбляющих честь лидеров КНДР". По его данным, перестали действовать все заключенные ранее между Севером и Югом соглашения с целью прекращения противоборства на основе принципа взаимного уважения идеологии и социальной системы.