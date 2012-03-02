Путин: Я не знаю, хочу ли я двадцать с лишним лет сидеть

Российский премьер Владимир Путин ещё не думал об участии в президентских выборах 2018 года. «Я не знаю, хочу ли я двадцать с лишним лет сидеть», — сказал он, отвечая на вопросы западных журналистов. Он подтвердил, что в случае победы на нынешних выборах предложит пост премьера Дмитрию Медведеву, на котором тот сможет продолжить преобразования, начатые на посту главы государства. При этом Путин подчеркнул, что будет продолжать "либерализацию политической системы, а не закручивать гайки" и исключил возможность досрочных выборов в Госдуму.

Эхо Москвы