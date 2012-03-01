Грузия отменила визы для граждан России

Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим с Россией, соответствующий документ подписал президент Михаил Саакашвили, сообщает Новости-Грузия.

Указ вступил в силу после опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".

"Президент Грузии Михаил Саакашвили 28 февраля подписал указ о внесении изменений в указ №399 "Об утверждении положения правил выдачи, продления и прекращения сроков действия виз от 28 июня 2006 года". Согласно новому указу, гражданам Российской Федерации для въезда в Грузию и нахождения на ее территории в течение 90 дней виза не требуется", - говорится в сообщении.

Ранее Саакашвили заявил журналистам в Тбилиси, что визовый режим для российских граждан в Грузии уже отменен.

"Все, что мы говорим, мы это всегда выполняем. Как видите, у нас все делается быстро. Сказали, что отменим, и за пять минут уже отменили", - заявил Саакашвили, отвечая на вопрос журналиста телеканала "Дождь", который прибыл в среду в Грузию и прошел паспортный контроль в Тбилисском международном аэропорту без получения визы.

С инициативой об отмене визового режима с Россией Саакашвили выступил вечером 28 февраля, представляя в парламенте Грузии ежегодный доклад.