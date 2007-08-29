Европарламент: ”широкую коалицию” надо понимать как коалицию проевропейских сил

Европейский парламент не выражал никакой поддержки ни одной из политических партий Украины или какой-либо коалиции, включая широкую. Об этом говорится в комментарии вице-президента Европейского парламента Адама БЕЛАНА, пприсланном УНИАН.

В комментарии отмечается, что все мнения, высказанные 28 августа во время публичных слушаний в Европарламенте относительно политической ситуации в Украине перед парламентскими выборами, “являются личными мнениями членов Европейского парламента, и должны рассматриваться только так”. “Я подчеркиваю, – отметил А.БЕЛАН, – что целью этого заседания было дать возможность лидерам украинских партий представить их соответствующие избирательные программы и обсудить развитие отношений между Европейским Союзом и Украиной”.

В свою очередь, председатель службы Бюро вице-президента Европейского парламента Марека СИВЕЦА Майкл ЧЕЙН в сообщении для СМИ по этому поводу разъясняет, что “Парламент не делал никаких заявлений ни относительно будущего состава украинского правительства, ни относительно состава будущей правящей коалиции”. “М.СИВЕЦ, комментируя дискуссию во время слушаний, – говорится в сообщении, – высказал свое мнение, что ради будущей успешной европейской интеграции Украины нужна широкая коалиция проевропейских сил”. Призыв М.СИВЕЦА к “как можно более широкой коалиции”, который он высказывал и раньше, – объясняет М.ЧЕЙН, – необходимо понимать в вышеупомянутом контексте”.