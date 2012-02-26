Нельсона Манделу выписали из больницы
19:58, 26 февраля 2012Мир
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Чувствует себя хорошо и идет на поправку
Врачи выписали из больницы бывшего Президента ЮАР Нельсона МАНДЕЛУ, который накануне был госпитализирован после появления болей в брюшной полости.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер», в субботу Н.МАНДЕЛЕ врачи сделали лапароскопию.
Сегодня министр обороны Линдиве СИСУЛУ (Lindiwe Sisulu) сообщила, что Н.МАНДЕЛА чувствует себя хорошо и идет на поправку.
В субботу телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си сообщала, что первому чернокожему Президенту ЮАР сделали операцию по удалению грыжи.
Угрозы жизни Н.МАНДЕЛЫ, которому в прошлом году исполнилось 93 года, не возникало.
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