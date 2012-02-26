В Восточной Сибири произошло мощное землетрясение

На территории Восточной Сибири произошло землетрясение, никто не пострадал.

Об этом УНИАН сообщили в главном Управлении МЧС России по Республике Тыва.

«Сегодня в 10.17 мск на территории Республики Тыва в 51 км северо-восточнее от села Сарыг-Сеп Каа-Хемского района было зарегистрировано сейсмическое событие, интенсивность сотрясений в эпицентре около 8,5 баллов, в Кызыле 5,5 баллом по шкале MSK-64», - говорится в сообщении.

По оперативной информации, разрушений и пострадавших нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В то же время МЧС РФ предупреждает о возможных повторных толчках малой силы.

По информации Сибирского регионального центра МЧС РФ, отголоски землетрясения в Туве ощущались в семи других регионах России.

В частности, землетрясение силой 3,6 балов ощущалась в Абакане, в Красноярске - 3,1, в Иркутске - 3, в Кемерово и Барнауле -2, в Новосибирске - 1,6, в Томске - 1.