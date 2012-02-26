МВФ просит 500 млрд. долларов для бедных, а ему не дают

В Мехико сегодня продолжится двухдневная встреча глав финансовых ведомств и руководителей центральных банков стран большой двадцатки, передает Радио Свобода. Накануне участники не пришли к согласию относительно увеличения объема Европейского фонда финансовой стабильности и повышения расходов Международного валютного фонда.



Призыв министра финансов США Тимоти Гайтнера об усилении европейского фонда был отвергнут Германией – Вольфганг Шойбле заявил, что не видит в этом никакого экономического смысла. Просьба главы МВФ Кристин Лагард о выделении Фонду дополнительных пятисот миллиардов долларов, которые могли бы пойти на кредиты нуждающимся европейским странам, не нашла понимания у Великобритании и Японии.



Со своей стороны министры финансов и управляющие центробанков G20 предложат увеличить ресурсы Международного валютного фонда (МВФ) через двусторонние кредиты и выпуск облигаций фонда. Так следует из чернового варианта коммюнике, на который ссылается Reuters.

МВФ уже прибегал к двусторонним соглашениям о купле-продаже своих облигаций после мирового финансового кризиса. Так, в 2009 г. Китай приобрел облигации МВФ на 50 млрд долл., а весной 2010 г. Индия и Россия вложили в бумаги МВФ по 10 млрд долл., напоминает РосБизнесКонсалтинг.

Как ожидается, министры финансов G20 также обозначат позицию, согласно которой ресурсы МВФ могут быть увеличены только после того, как Европа укрепит свой потенциал в борьбе с кризисом суверенных долгов. Объем будущего постоянного стабфонда Евросоюза (Европейский стабилизационный механизм, ESM) в настоящее время предусмотрен на уровне 500 млрд евро, однако неевропейские представители G20 хотят, чтобы он был увеличен хотя бы до 750 млрд евро.