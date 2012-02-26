Землетрясение произошло близ Сицилии

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в субботу вечером на юге Италии, между островом Устика и побережьем Сицилии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии.

Эпицентр землетрясения находился на глубине примерно 10 километров от земной поверхности и в 33 километрах к северу от Палермо. Подземные толчки в 21.34 по местному времени явственно ощутили многие жители областного административного центра, особенно живущие на верхних этажах.

Сотрудники пожарной охраны Сицилии зарегистрировали сотни телефонных звонков обеспокоенных граждан. Многие из них в панике покинули свои дома и некоторое время предпочли оставаться на улице.

По данным службы Гражданской обороны Италии, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.