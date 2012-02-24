Четверть россиян заявляют, что плохо относятся к Украине (опрос)

Четверть россиян плохо относятся к Украине, за три месяца количество таких респондентов увеличилось на 4%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Левада-центра», которое есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос: «Как Вы в целом относитесь к Украине?», 22% опрошенных ответили – «в основном плохо» (в ноябре 2011 года – 18%), 3% - «очень плохо» (в ноябре 2011 – 3%). При этом с 8% до 6% снизилось количество опрошенных, которые «очень хорошо» относятся к Украине. 58% респондентов ответили, что в «основном хорошо» относятся к Украине, 12% - затруднились с ответом.

Вместе с тем 43% опрошенных считают, что у России есть продуманный внешнеполитический курс, 35% - внешняя политика РФ сводится к реагированию на сиюминутные обстоятельства. 22% затруднились с ответом.

Кроме того, 50% опрошенных считают, что России прежде всего следует ориентироваться в своей внешней политике на Украину, Беларусь, Казахстан, другие страны СНГ; 48% - на Германию, Францию, Великобританию, другие страны Западной Европы; 18% - на США, 18% - на Японию; 34% - на Индию и Китай; 9% - на арабские страны, Кубу, Северную Корею. Затруднились с ответом 13%.

Согласно результатам опроса, 53% респондентов считают, что за годы правления Владимира ПУТИНА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА отношения России с западом улучшились, 13% - ухудшились, 30% - остались на прежнем уровне. 4% - затруднились с ответом.

В то же время, 40% опрошенных считают, что за годы правления «тандема» отношения России со странами СНГ улучшились, 19% – ухудшились, 35% - остались на прежнем уровне. 6% - затруднились с ответом.

Опросы проводились 20-23 и 27-30 января 2012 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов РФ. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.