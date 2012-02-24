Оппозиция обклеила Минск стихами про усатого таракана

Активисты оппозиционного движения "Европейская Беларусь" провели перфоманс на улицах Минска. Об этом сказано в пресс-релизе движения.

Молодые люди читали прохожим отрывки из романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин":

"Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда".

А также из стихотворения Корнея Чуковского "Тараканище":

"Вот и стал Таракан победителем,

И лесов и полей повелителем.

Покорилися звери усатому.

Чтоб ему провалиться проклятому!".

Листовки аналогичного содержания были расклеены по городу. Один из участников акции отметил: "Все прекрасно понимали, о чем идет речь, и на лицах многих появлялись улыбки".

Сотрудник милиции, который заинтересовался перфомансом, ничего противозаконного в действиях активистов не увидел, отмечается в сообщении "Европейской Беларуси".

Оппозиционное движение "Европейская Беларусь" возглавляет экс-кандидат в Президенты Андрей САННИКОВ. По данным белорусского ЦИКа, на выборах в декабре 2010 года он набрал около двух с половиной процентов голосов. В день голосования, 19 декабря, белорусская оппозиция вывела на улицы тысячи людей. По версии правоохранительных органов, после шествия по проспекту Независимости демонстранты попытались выломать двери здания правительства на Октябрьской площади, после чего участников акции разогнал спецназ. А.САННИКОВА (в числе прочих лидеров оппозиции) обвинили в организации беспорядков и приговорили к пяти годам колонии. В конце января политик попросил президента Александра ЛУКАШЕНКО о помиловании.

Активисты "Европейской Беларуси" регулярно проводят политические перфомансы и участвуют в протестных акциях, отмечает Лента.ру.

24 февраля они также установили трех "митингующих" снеговиков у центрального входа в парк Челюскинцев в Минске, которые держали плакаты "Свободу игрушкам!" и "Где Пашка?!". Имеется ввиду активист движения "Говори правду" Павел ВИНОГРАДОВ, приговоренный к 10 суткам ареста за организацию акции "Игрушко митингуэ".