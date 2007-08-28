Новым президентом Турции стал Абдулах Гюль

Кандидат от правящей в Турции происламской Партии справедливости и развития (ПСР), глава МИД Абдуллах ГЮЛЬ избран новым президентом этой страны.

Как передает РИА «Новости», избрать его удалось в третьем туре голосования, который сегодня состоялся в парламенте.

Как сообщил спикер парламента Кесал ТОПТАН, за А.ГЮЛЯ проголосовало 339 депутатов из 448, участвовавших в голосовании.

Для победы А.ГЮЛЮ было достаточно получить простое большинство (276 голосов) в 550-местном меджлисе. ПСР, которую он представляет, имеет в законодательном собрании 341 мандат.

В первых двух турах выборов, состоявшихся 20 и 24 августа, А.ГЮЛЮ было необходимо набрать конституционное большинство (367 голосов), однако другие партии отказались поддержать его кандидатуру, а основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) вообще бойкотирует президентские выборы.

56-летний А.ГЮЛЬ стал первым в светской Турции президентом с происламским прошлым. Сразу после избрания он принесет присягу и отправится в президентский дворец, где ему передаст свои полномочия действующий глава государства Ахмет Недждет СЕЗЕР.