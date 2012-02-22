Путин: Мы не собираемся уходить из Крыма

Россия не собирается выводить из Крыма Черноморский флот, заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, сообщает РИА «Новости».

«Мы не собираемся уходить из Крыма, - сказал В.ПУТИН. - Для этого есть все основания, имею в виду, что мы подписали с Украиной соответствующее межгосударственное соглашение о пребывании нашего флота в Крыму».

В.ПУТИН назвал данное соглашение «уникальным» в части стоимости базирования Черноморского флота в Украине. Он напомнил, что по документу Россия капитализирует скидку на газ в арендную стоимость.

«Там речь идет о миллиардах долларов», - уточнил В.ПУТИН, добавив, что таких арендных платежей «никто нигде никому не платит».

«Тем не менее, мы думаем о том, чтобы Черноморский флот имел возможность базироваться и в российских портах, поэтому выделили необходимые финансовые средства на развитие пункта базирования в Новороссийске и будем его развивать», - сказал В.ПУТИН.