Из-за забастовки авиадиспетчеров в аэропорту Франкфурт-на-Майне авиакомпания Lufthansa предупреждает о возможности отмены рейсов.

Сообщение об этом содержится на официальном сайте авиакомпании.

Согласно сообщению, забастовка началась сегодня в 5 часов утра по среднеевропейскому времени, и продлится до 5 часов утра 21 февраля.

В целом, авиакомпания ожидает отмены около 100 рейсов сегодня и завтра во внутреннем и европейском сообщении.

Вместе с тем, авиакомпания ожидает, что дальние рейсы будут выполняться согласно графику.