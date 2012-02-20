Lufthansa предупреждает о возможности отмены рейсов
11:40, 20 февраля 2012Мир
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Из-за забастовки авиадиспетчеров
Из-за забастовки авиадиспетчеров в аэропорту Франкфурт-на-Майне авиакомпания Lufthansa предупреждает о возможности отмены рейсов.
Сообщение об этом содержится на официальном сайте авиакомпании.
Согласно сообщению, забастовка началась сегодня в 5 часов утра по среднеевропейскому времени, и продлится до 5 часов утра 21 февраля.
В целом, авиакомпания ожидает отмены около 100 рейсов сегодня и завтра во внутреннем и европейском сообщении.
Вместе с тем, авиакомпания ожидает, что дальние рейсы будут выполняться согласно графику.
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