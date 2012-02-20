Президентом Германии станет пастор?
Меркель поддержала оппозицию
|Йоахим ГАУК, Ангела Меркель
Об этом журналистам сообщила сама А.МЕРКЕЛЬ, передает Радио «Свобода».
«После активной дискуссии и учета разных предложений мы согласились, что кандидатом должен быть правозащитник Йоахим ГАУК. Следовательно, мы рассматриваем его как будущего Президента Германии», – отметила канцлер.
Й.ГАУК является одним из лидеров диссидентского движения в ГДР, а также бывшим протестантским пастором. С 1990 года на протяжении 10 лет он был особым представителем федерального правительства по работе с рассекреченными архивами бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Штази).
17 февраля Кристиан ВУЛЬФ, который занимал должность Президента Германии с 2010 года, подал в отставку. На протяжении последних месяцев К.ВУЛЬФ оказлся в центре коррупционного скандала. На прошлой неделе во время обнародования решения об отставке он заявил, что всегда действовал в пределах закона, однако, ввиду того, что из-за подозрений в коррупционных действиях уровень доверия населения к нему снизился, он в дальнейшем считает невозможным свое пребывание в должности главы государства.
После отставки К.ВУЛЬФА на протяжении 30 дней в Германии должна быть созвана Федеральная Ассамблея для избрания нового Президента.
В ближайшие два месяца обязанности Президента будет исполнять Хорст ЗЕЕХОФЕР - председатель баварского Христианско-социалистического Союза - сестринской партии «Христианско-демократический Союз», которую возглавляет А.МЕРКЕЛЬ.