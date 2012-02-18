Первые лица Латвии проголосовали против госстатуса для русского языка

Президент Латвии Андрис БЕРЗИНЬШ, спикер Сейма Солвита АБОЛТИНЯ и премьер-министр Валдис ДОМБРОВСКИС на референдуме в субботу проголосовали против предоставления русскому языку статуса второго государственного, передает РИА Новости.

Президент Латвии, который находится с рабочим визитом в Польше, проголосовал на участке в посольстве республики в Варшаве. Премьер-министр сделал свой выбор в 1-й гимназии в Риге, а спикер Сейма посетила участок в Рижской еврейской средней школе им. Дубнова.

За предоставление русскому языку статуса второго государственного проголосовал мэр Риги Нил Ушаков.

Для того, чтобы русский язык стал вторым государственным в Латвии, необходимо, чтобы на референдуме за это проголосовали не менее 771,893 тысячи граждан Латвии - половина от всех граждан страны, имеющих право голоса. Порога явки на референдуме нет. Он будет признан состоявшимся вне зависимости от того, сколько людей придут на участки.

На данный момент в республике один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.

Участки открылись в 7.00 и будут работать до 22.00. Проголосовать смогут все граждане Латвии старше 18 лет.

Полиция в субботу работает в усиленном режиме. По мнению ряда латвийских экспертов, вопрос о проведении референдума расколол латвийское общество и обострил отношения между латышами и русскоязычным населением.

За проведение референдума подписались 183 тысячи граждан страны. Для этого было достаточно собрать 150 тысяч подписей граждан республики. Сбор подписей инициировало общество "Родной язык", председателем которого является известный латвийский журналист и общественный деятель Владимир ЛИНДЕРМАН.

Двадцать депутатов Сейма (парламента) от консервативных латышских партий накануне референдума обратились в Конституционный суд с требованием запретить проведение референдума как противоречащего, по их мнению, конституции республики. Суд принял дело к рассмотрению, но отказался запрещать проведение референдума.

В Латвии проживают 2,1 миллиона человек. Из них 319 тысяч человек являются негражданами - лицами, постоянно проживающими в республике, но имеющими ряд ограничений в правах. В частности, неграждане не могут участвовать в выборах и референдумах.