В Москве полиция задержала 14 участников флэш-моба
16:10, 18 февраля 2012Мир
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Пытались стать от Лубянки до Кремля
Москве полиция пресекла акцию «Живая цепь свободных», организованную движением «Сопротивление».
14 человек задержаны, сообщил радио «Свобода» координатор движения Николай БЕЛЯЕВ, который также оказался в полиции.
Активисты пытались выстроиться с плакатами на расстоянии примерно 30 метров друг от друга от Лубянки до Кремля.
Флэш-моб проводился в преддверии автопробега "За честные выборы", который организует завтра в разных городах России «Лига избирателей».
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