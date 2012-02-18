В Москве полиция задержала 14 участников флэш-моба

16:10, 18 февраля 2012
Мир
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Пытались стать от Лубянки до Кремля

Москве полиция пресекла акцию «Живая цепь свободных», организованную движением «Сопротивление».

14 человек задержаны, сообщил радио «Свобода» координатор движения Николай БЕЛЯЕВ, который также оказался в полиции.

Активисты пытались выстроиться с плакатами на расстоянии примерно 30 метров друг от друга от Лубянки до Кремля.

Флэш-моб проводился в преддверии автопробега "За честные выборы", который организует завтра в разных городах России «Лига избирателей».

 

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