В Москве полиция задержала 14 участников флэш-моба

Москве полиция пресекла акцию «Живая цепь свободных», организованную движением «Сопротивление».

14 человек задержаны, сообщил радио «Свобода» координатор движения Николай БЕЛЯЕВ, который также оказался в полиции.

Активисты пытались выстроиться с плакатами на расстоянии примерно 30 метров друг от друга от Лубянки до Кремля.

Флэш-моб проводился в преддверии автопробега "За честные выборы", который организует завтра в разных городах России «Лига избирателей».