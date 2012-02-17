Владелец судна вернет украинским морякам долг по зарплате

Владелец судна „Чанги-701” с украинским экипажем, которое с ноября 2011 года находится в Сьерра-Леоне, согласился выплатить морякам долг по зарплате.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В контексте предоставления консульского содействия украинским морякам, которые оказались в трудном положении во Фритауне (Сьерра-Леоне), департамент информирует, что по поручению МИД Украины Посольством Украины в Гвинее был установлен телефонный контакт с капитаном судна „Чанги-701” (порт приписки - Фритаун, флаг – Сьерра-Леоне), гражданином Украины, который сообщил, что на борту судна находится экипаж в составе 22-х гражданин Украины и 4-х граждан Российской Федерации. Кроме того, на судне также находятся четверо граждан Украины, которые перешли из судна Ice Louise этого же владельца. Всего - 26 граждан Украины.

Основными требованиями моряков является погашение заработной платы и отправка в Украину, в соответствии с контрактами, сроки которых закончились 24 ноября 2011 г. Задолженность по зарплате составляет: для восьми членов экипажа - 6 месяцев, для 18 моряков – 3 месяца. Продукты питания и питьевая вода на судно поставляются. Электроснабжение, а, соответственно, и кондиционирование кают отсутствует.

16 февраля состоялись переговоры с представителем компании-судовладельца, которому было высказано требование в ближайшие дни погасить задолженность и отправить моряков в Украину. Кроме того, почетный консул и капитан судна разработали совместный план действий.

Также МИД сообщает, что после вмешательства в ситуацию Посольства Украины в Гвинее и Почетного консульства Украины во Фритауне и по результатам встречи членов экипажа рыболовного судна „Чанги-701” с судовладельцем удалось добиться согласия на выплату украинским морякам 17 февраля половины задолженности по зарплате. Остальной долг будет оплачен работодателем в течение следующей недели.

Возвращение украинских моряков в Украину ожидается до конца текущего месяца.

Посольство Украины в Гвинее и Почетное консульство во Фритауне продолжают держать эту ситуацию на контроле и поддерживают связь с гражданами Украины и представителями работодателя.