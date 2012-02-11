Стоимость российского газа для Молдовы снизилась

Расчетная цена газа, поставляемого в Молдавию ОАО "Газпром" в I квартале 2012г., составляет 382,24 долл. за 1 тыс. куб. метров, а с учетом теплоты сгорания газа - 387,96 долл., что на 4% ниже расчетной цены в IV квартале 2011г.

Об этом РосБизнесКонсалтингу сообщили в АО "Молдовагаз", отметив, что расчет цены природного газа на I квартал предоставило ОАО "Газпром" вместе с контрактом на поставку газа в Молдову на период 2007-2011 гг., который был продлен в конце декабря до 31 марта 2012г., по взаимному согласию сторон.