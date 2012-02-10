Рейтинг правящей в Польше партии упал до исторического минимума

Рейтинг правящей в Польше с конца 2007 года партии "Гражданская платформа" (РО) в начале февраля 2012 года упал до наименьшего в истории уровня - 28%, что на 9% ниже, чем в январе.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют результаты проведенного опроса TNS OBOP.

Преимущество РО, выигравшей последние парламентские выборы в октябре прошлого года, у крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PIS) уменьшилось с 10 до 2 процентов.

Социолог из ISP PAN и университета SWPS Миколай ЧЕШНИК объяснил изданию Gazeta Wyborcza падение рейтинга РО одновременной реакцией разных общественных групп на несколько событий, имевших место в недавнем времени.

Среди них он назвал объявленные властью планы о повышении пенсионного возраста, изменение системы возмещения стоимости лекарств, новых расшифровках "черных ящиков" Ту-154, свидетельствующих, что генерала Анджея Бласика не было в кабине пилотов в момент падения самолета, в котором находились Президент Польши Лех Качинский и члены правительства. Кроме этого, молодых поляков возмутило подписание правительством антипиратского договора ACTА, против которого они остро протестовали не только в Интернете, но и на улицах польских городов.

"Изменение (рейтинга) является таким большим, что это не может быть следствием погрешности измерения", - сказал социолог.

В то же время, рейтинг главного конкурента РО за власть - PIS - вырос на 4%.

Результаты опроса засвидетельствовали также незначительный рост поддержки партий левого направления: SLD + 3% - до 9%, "Рух Паликота" +2% - до 10%.

Если бы выборы состоялись в начале февраля, в Сейм попала бы также "Польская селянская партия" (PSL), которая является партнером РО из правительственной коалиции, с 5% поддержкой.

18% поляков не знают, за кого бы голосовали.

Справка УНИАН. В последних парламентских выборах в начале октября 2011 года РО набрала 39,2% голосов избирателей после того, как на внеочередных в 2007 году выиграла с результатом 41,5%.

PIS набрала 29,9 и 32,1%, соответственно.