Иран меняет нефть и золото на зерно

Иран дает нефть и золото за 200-400 тысяч тонн импортной пшеницы, сообщает Reuters со ссылкой на экспортеров злаковых.



Один из торговцев зерном сообщил агентству, что в сделке будут участвовать несколько торговых компаний. По его словам, пока неясно, как именно будут производиться расчеты, так как о бартере стало известно недавно.



Из-за отсутствия у Ирана возможности оплатить ранее заключенные контракты возникли также сложности с поставками пальмового масла, риса, кукурузы и индийского чая.



Сложности с импортом возникли у Ирана в связи экономическими санкциями. В конце января крупнейшие банки Европы прекратили финансировать поставки продовольствия в исламскую республику. В конце января Евросоюз одобрил нефтяное эмбарго и экономические санкции против Ирана, поддержав США. Америка и Европа намерены принимать меры против финорганизаций, использующих в торговле с Ираном доллары и евро.



Тегеран столкнется с большими трудностями в валютных расчетах с 1 июля, когда вступит в силу запрет на закупки у него нефти, замечает Лента.ру.