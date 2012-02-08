Израиль охватила всеобщая забастовка

. Всеизраильское профсоюзное объединение "Гистрадут" объявило на сегодня всеобщую забастовку служащих государственных учреждений, работников железнодорожной компании, муниципалитетов, региональных советов, почты, банков, бирж и морских портов, сообщает РИА «Новости».

Международный аэропорт Израиля "Бен Гурион" прервал свою работу до 12.00.

К проведению забастовки призвало руководство Всеизраильского профсоюзного объединения "Гистадрут" после провала переговоров с Министерством финансов Израиля. Профсоюзы требуют изменить существующую систему приема на работу по контракту некоторых категорий служащих в государственном и частном секторах. В среду вечером представители профсоюзов проведут очередные переговоры с Министерством финансов Израиля.

В ноябре 2011 года "Гистадрут" организовывал всеобщую забастовку, которая продлилась всего 4 часа.