«Единая Россия» заявляет, что стране готовят «оранжевый» сценарий

В партии «Единая Россия», лидером которой является кандидат в президенты РФ Владимир ПУТИН, заявляют, что в стране готовят «оранжевый» сценарий смены власти

Об этом говорится в заявлении фракции «Единая Россия» в Госдуме «в защиту конституционного строя, гражданского мира и демократии в стране», текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Как никогда активно выступают и противники сохранения гражданского мира в стране. Пытаясь оседлать справедливые протестные настроения, ожидания реальных перемен, эта узкая группа людей отвергает любой диалог с оппонентами, готовит России уличный, так называемый «оранжевый» сценарий смены власти. Нередко она действует по прямой подсказке зарубежных политтехнологов, которые, являясь в том числе крупными государственными чиновниками, вмешиваются во внутренние дела нашей страны и подстрекают к действиям, направленным на насильственное изменение существующего конституционного строя», - говорится в заявлении.

В партии считают, что развитие событий по этому сценарию, как свидетельствует «новейшая история ряда стран, приводит к разрушению государственности и экономики, кровопролитию, калечит судьбы миллионов людей, затрагивает жизненные интересы каждой семьи, каждого гражданина».

Фракция «Единая Россия» выступает за широкий диалог со всеми, «кому дорога судьба Отечества», за открытые и честные выборы как условие подлинного волеизъявления граждан, соблюдение их гражданских и политических свобод.

«Мы обращаемся ко всем конструктивным политическим силам, ко всем гражданам России с призывом объединить усилия для сохранения целостности и единства нашего государства, обеспечения его поступательного демократического развития, противодействия любым попыткам вмешательства извне во внутренние дела России», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в Москве прошел «антиоранжевый» митинг сторонников В.ПУТИНА. Митинг по данным полиции собрал 138 тыс. человек. В тот же день прошли многочисленные шествие и митинг «За честные выборы» против избрания В.ПУТИНА президентом РФ на новый срок.