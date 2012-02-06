В Болгарии прорвало дамбу и затопило село: 8 человек погибли

В Болгарии, где за последнее время выпало огромное количество осадков и начал активно таять снег, в одном из районов прорвало плотину и затопило село Бисер Хасковской области, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня сообщил премьер-министр страны Бойко БОРИСОВ.

По его словам, в ходе спасательной операции удалось спасти более 60 человек.

Б.БОРИСОВ выразил соболезнования родственникам погибших.

«Всем, кто потерял жилье в результате стихийного бедствия или понес другой материальный урон, будут выплачены компенсации», – сказал он.

Тем временем, обстановка в Хасковской области продолжает осложняться: закрыта для движения автотранспорта международная автомагистраль Е-80, участок дороги примерно в 400 метров полностью залило водой. Также поступает информация, что в город районного значения Харманли поступает вода. Местные жители сообщают, что в городе полностью отключено электричество, а его центр затоплен.