В Болгарии прорвало дамбу и затопило село: 8 человек погибли
Выпало огромное количество осадков
В Болгарии, где за последнее время выпало огромное количество осадков и начал активно таять снег, в одном из районов прорвало плотину и затопило село Бисер Хасковской области, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня сообщил премьер-министр страны Бойко БОРИСОВ.
По его словам, в ходе спасательной операции удалось спасти более 60 человек.
Б.БОРИСОВ выразил соболезнования родственникам погибших.
«Всем, кто потерял жилье в результате стихийного бедствия или понес другой материальный урон, будут выплачены компенсации», – сказал он.
Тем временем, обстановка в Хасковской области продолжает осложняться: закрыта для движения автотранспорта международная автомагистраль Е-80, участок дороги примерно в 400 метров полностью залило водой. Также поступает информация, что в город районного значения Харманли поступает вода. Местные жители сообщают, что в городе полностью отключено электричество, а его центр затоплен.