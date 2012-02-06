План наращивания военно-морской мощи РФ будет разработан к июню

К июню 2012 года в России будет разработан 30-летний детальный план наращивания военно-морской мощи, написал в воскресенье в своем микроблоге Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс.

"К июню будет разработан на 30-летний период детальный план наращивания российской военно-морской мощи. Решение уже принято", - написал Рогозин, отвечая на вопрос пользователя, будет ли развиваться российский ВМФ и есть ли в стране программа его развития.

В госпрограмме вооружений на 2011-2020 годы для переоснащения ВМФ заложено около 4,7 триллиона рублей, замечает РИА Новости. В прошлом году на строительство атомных подводных лодок, фрегатов, судоремонт и техническое обслуживание кораблей в федеральном бюджете было выделено 85 миллиардов рублей, в текущем - свыше 93 миллиардов.