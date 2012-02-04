Газпром в полном объеме возобновил поставки газа в Польшу

Компания "Газпром" сегодня в полном объеме возобновила поставки газа в Польшу, ограниченные с 1 февраля на 7%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКА.

Она отметила, что "Газпром" подтвердил заявку PGNIG на поставки газа в Польшу на 3 февраля.

"Сегодня все вернулось к норме, и мы очень рады этому", - сказала она.

Й.ЗАКШЕВСКА не уточнила, объяснил ли "Газпром" причины сокращения поставок газа в предыдущие два дня.

Она также подчеркнула, что поставки газа в Польшу были сокращены через проходящий по Беларуси Ямальский газопровод, а не через украинскую газотранспортную систему.

В то же время пресс-служба PGNIG сообщила, что в ближайшие дни из-за сильных морозов поставки российского газа c "восточного направления" могут незначительно уменьшиться.

По оценкам компании, среднесуточное потребление газа сегодня может превысит 70 млн. кубометров.

"Суточное потребление покрывается таким образом: внутренние поставки - около 7,2 млн. кубометров газа, импортные поставки - 43 млн., остальные - из газовых хранилищ", - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля PGNIG сообщил о сокращении поставок российского газа на 7%, отметив, что "Газпром" не предупредил польскую компанию об этом и не объяснил причины такого решения.

Сегодня в Европейской комиссии отметили сокращение объемов поставок российского газа в некоторые страны Евросоюза, однако сочли ситуацию некритичной.

Раньше по поводу сокращения объемов экспорта российского газа в Европу гендиректор «Газпром экспорта» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина отбирает значительно больше газа, чем предусмотрено контрактами.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что «увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ».

Сегодня, 3 февраля, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что европейские страны получают меньше природного газа, поскольку российский «Газпром» сократил его поставки.