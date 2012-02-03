Бельгию засыпало снегом: на дорогах - многокилометровые пробки

После двух дней морозной погоды в Бельгии, когда температура воздуха снизилась до –10 градусов по Цельсию, страну засыпало снегом.

Как передает корреспондент УНИАН, снег начал идти сегодня после обеда.

Как сообщают синоптики, через час в столице Бельгии Брюсселе образовался снежный покров высотой три сантиметра. В целом, ожидается, что снежный покров на западе и в центре страны может достичь 5 сантиметров, а на востоке – от 1 до 3 сантиметров.

В связи с сильными осадками в стране уже образовались заторы общей длиной свыше тысячи километров, преимущественно во Фландрии, в которых стоит около 2,5 тыс. автомобилей. Это абсолютный рекорд для страны, до этого рекордным считался показатель 10 февраля 2010 года, когда на автодорогах были зарегистрированы пробки общей длиной 948 километров.

При этом на шоссе и на съездах из них наблюдается гололед.

Местные СМИ сообщают, что окружная дорога Брюсселя полностью заблокирована. А автобусы в Брюсселе прекратили движение в центр города.

Наблюдаются также проблемы и на железной дороге, в частности, сообщают о сложностях в движении скоростных поездов Thslys в Антверпене.

Полиция страны рекомендует водителям ездить на небольшой скорости.

Аэропорт Брюсселя также заявил о возможности задержек в авиасообщении.

Снег выпадает в Бельгии очень редко, поэтому при такой погоде в стране всегда возникают проблемы.