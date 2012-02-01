Путин уверяет, что в случае проигрыша «не будет исходить желчью»

Кандидат в Президенты РФ, премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что второй тур на президентских выборах возможен, но это дестабилизирует политическую систему в РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в ходе встречи с наблюдателями.

«Я также понимаю – и думаю, вы тоже понимаете, что второй тур неизбежно будет связан с продолжением определённой борьбы, а значит, известной дестабилизации в нашей политической ситуации. Но ничего здесь страшного нет. Я к этому готов. Если потребуется – значит, будем работать и во втором туре», - сказал В.ПУТИН. При этом он подчеркнул, что не стал бы выдвигать свою кандидатуру, если бы не рассчитывал на победу.

Он отметил, что рассчитывает, что те люди, которые положительно оценивают результаты его работы в качестве Президента и премьера, придут на выборы и скажут своё веское слово.

«Существует опасность, согласно которой многие люди, мои сторонники, могут не прийти. Имею в виду, будут считать, что и так он победит и нам делать нечего там, что-нибудь они там сделают, чтобы он победил. Мы ничего делать не будем», - заверил он.

«Я хочу, чтобы все мы и вся страна понимала, что выборы будут честными, открытыми и результат будет объективный», - заверил В.ПУТИН.

По его словам, остро развивается политическая борьба внутри страны и это только можно приветствовать, потому что это значит, что людям небезразлично, как развивается РФ, чем руководствуются страна и власти при решении тех задач и проблем, перед которыми стоит Россия, что предлагает эта власть и какая власть нужна стране и россиянам.

«Я уже об этом публично говорил и хочу ещё раз повторить: я и не хочу работать, и не буду работать, если не будет поддержки. Нет смысла! Тогда, значит, другие люди должны попробовать сделать лучше. Это значит, что граждане нашей страны вручают судьбу России в другие руки и надо будет только помогать этим людям решать те задачи, которые перед страной стоят. И я тоже буду делать, если так случится, а не буду там исходить желчью по поводу этого волеизъявления», - заверил он.

В.ПУТИН подчеркнул, что для того, чтобы власть могла эффективно работать, важно, чтобы она чувствовала себя легитимной и могла консолидировать основные силы общества для решения неотложных задач, перед которыми стоит Россия.

Он отметил, что в этой связи создаётся корпус наблюдателей, чтобы противодействовать явно недобросовестным методам политической борьбы, когда, например, уже сегодня, заранее, не зная о результатах этого голосования, уже априори кто-то объявляет эти выборы нечестными, нелегитимными и ненужными стране. Здесь наоборот очень важно показать, продемонстрировать и убедиться в прозрачности этой процедуры, добавил он.