Поиски 17 пропавших при крушении Costa Concordia прекращены

Прекращены поиски пропавших без вести в кораблекрушении круизного лайнера "Коста Конкордиа" на затонувшей части судна.Об этом объявил сегодня чрезвычайный комиссар по ликвидации последствий кораблекрушения Франко ГАБРИЭЛЛИ, передает ИТАР-ТАСС.

Как он пояснил, решение об остановке поисковой операции было принято из-за соображений безопасности специальным техническим комитетом после детального анализа состояния корпуса судна, претерпевшего "деформации" после множественных минивзрывов, которые были произведены специальным отрядом военных моряков для облегчения доступа спасателей на затопленные части лайнера.

Как следует из постановления комитета, "условия для осуществления поисковой операции могут представлять опасность для спасателей".

Тем не менее, уточнил Ф.ГАБРИЭЛЛИ, продлятся исследования дна в радиусе 18 км от места кораблекрушения на предмет обнаружения следов погибших.

До настоящего момента были найдены тела 17 жертв кораблекрушения, судьба еще 17 человек остается неизвестной.

Круизный лайнер "Коста Конкордиа" напоролся на подводную скалу и частично затонул 13 января у берегов острова Джильо в центральной Италии. На его борту в момент аварии находилось около 3 тыс пассажиров и около 1 тыс. человек экипажа. Среди них были 37 украинских туристов.

По предварительным данным, причиной аварии "Коста Конкордиа" стали действия капитана судна Франческо СКЕТТИНО, который подвел лайнер слишком близко к берегу.