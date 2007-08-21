Газопровод через дно Балтийского моря уберут из района затонувших боеприпасов

Компания Nord Stream, оператор одноименного газопровода (бывшего Северо-европейского), проходящего по дну Балтийского моря, решила удлинить трубу на восемь километров. В результате новый маршрут пройдет не южнее датского острова Борнхольм, а севернее.

Остров Борнхольм имеет площадь в 588 кв.км и располагается в юго-западной части Балтийского моря. Был оккупирован немцами в 1940 году и освобожден советскими войсками в мае 1945 года. К югу от острова находятся захоронения боеприпасов времен Второй мировой войны. Новый маршрут будет более удален от них и минимизирует экологические риски.

В июле 2007 года страны Прибалтики и Польша попросили Еврокомиссию поддержать проект прокладки Nord Stream по суше. В конце июня в Эстонии, в частности, заявляли, что нынешний маршрут станет причиной дополнительных рисков для безопасности республики.

Nord Stream - совместный проект российского "Газпрома", а также немецких компаний E.ON и BASF, начатый в конце 2005 года. Первая нитка газопровода заработает в 2010 году. Сухопутная часть Nord Stream обойдется примерно в 6, а подводная - в 4,5 миллиарда долларов.

Лента.ру