Операция по подъему лайнера Costa Concordia может затянуться

Операция по подъему затонувшего круизного лайнера Costa Concordia может затянуться на 10 месяцев.

С таким заявлением выступил глава итальянских спасательных служб Франко ГАБРИЭЛЛИ, сообщает радио «Свобода».

По его словам, первая задача операции – поиски и спасение выживших – завершена. Кроме того, на поверхность подняты 17 тел погибших, еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Поиски тел возобновятся, как только позволит погода.

По расчетам главы итальянских спасателей, компаниям, желающим принять участие в тендере на подъем судна, потребуется около двух месяцев на подготовку заявок.

Голландская компания Smit, занимающаяся откачкой топлива, сегодня надеется продолжить работы, прерванные в субботу из-за непогоды.

Капитан затонувшего 13 января лайнера Франческо СКЕТТИНО находится под домашним арестом. Его обвиняют в гибели людей, халатности при управлении судном и в том, что он покинул лайнер до того, как были эвакуированы все пассажиры.