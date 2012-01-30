Программисту вынесли смертный приговор

Верховный суд Ирана восстановил в силе смертный приговор в отношении Саида Малекпура – гражданина Ирана с видом на жительство в Канаде. Он признан виновным в создании порнографического сайта, сообщает Радио Свобода. Эту информацию подтвердили сегодня официальные иранские СМИ.



В прошлом году Верховный суд отменил смертный приговор в отношении Малекпура. На каких основаниях он был восстановлен, не сообщается.



Сторонники приговоренного заявляют, что на самом деле он разработал программу для загрузки фотографий в интернет. При создании порносайтов эту программу использовали без его ведома.



Саид Малекпур жил в Канаде с 2004 года. В 2008 году его арестовали в Иране, куда он приехал, чтобы повидаться c находившимся при смерти отцом.