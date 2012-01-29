Телеведущая спросила в эфире «Нужно ли похоронить Владимира Путина?»

Ведущая новостей телерадиокомпании «Красноярск» спросила у зрителей «Нужно ли похоронить Владимира Путина»

Речь шла о захоронении Владимира Ленина, однако оговорка вызвала бурную реакцию в блогосфере, сообщает Эхо Москвы.

Одни пользователи оговорку называют «забавной», другие «опасной», третьи пишут – «жесть».

Видео на YouTube просмотрели более ста тысяч человек, многие разместили ссылку на других площадках и, как говорят в Сети «залайкали», то есть отметили видео как понравившееся. «Это одна из самых смешных оговорок, которые я когда-либо видел. – пишет блогер teh_nomad. - На Урале участников митинга на Болотной называют козлами, Путина хоронят...»

По мотивам происшествия в Интернете даже появилась, так называемая, фотожаба, то есть коллаж, на котором мавзолей украшает не надпись «Ленин», а надпись «Путин – ЖиВ».

Отметим, что говорить о смерти первых лидеров россияне решаются не впервые. Ранее президента Дмитрия Медведева на журфаке МГУ спросили, готов ли он к тому, что в случае революции народный суд может приговорить его к смертной казни и выдержит ли он ее достойно, приведя в пример Саддама Хусейна. Дмитрий Медведев отметил, что ничего не боится, но ситуация в стране, по его словам, далека от революционной.