Греция возмутилась намерением ЕС контролировать ее финансы

Греция возмущена намерением Евросоюза контролировать ее финансовую политику.

Как передает радио "Свобода", представитель греческого правительства Пантелис КАПСИС заявил, что бюджет страны должен оставаться зоной исключительной ответственности национального правительства.

Накануне высокопоставленный германский чиновник заявил агентству Reuters на условиях анонимности, что на открывающемся в понедельник саммите Евросоюза Греции будет предложено отказаться от финансового суверенитета и передать учреждениям ЕС часть полномочий по контролю над своими бюджетными расходами. Предложение связано с тем, что Греция не выполняет условия, на которых ей предоставляется международная финансовая помощь.

Между тем ожидается, что переговоры Греции с частными инвесторами на следующей неделе завершатся подписанием соглашения. Оно необходимо для получения нового транша кредита, из средств которого Греция выплатит деньги по облигациям, истекающим в марте.