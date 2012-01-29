Горбачев призвал к отмене самодержавия в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев предложил провести в России референдум по вопросам обновления Конституции и отмены "самодержавия". Эти предложения сформулированы в статье Горбачева, опубликованной в "Новой газете".

По мнению Горбачева, массовые акции протеста, которые прошли в городах России после выборов в Госдуму, свидетельствуют не только о недовольстве подтасовками на выборах, но и недовольстве существующей властью. При этом декабрьские события показали, что российское общество готово заявить о своих правах.

Происходящее в России Горбачев назвал серьезным политическим и конституционным кризисом: "В демократическом государстве не должно быть так, чтобы одна партия или 'группа единомышленников' приватизировала власть, - пишет Горбачев. - Власть не должна стоять над обществом, над законом".

При этом авторитарный характер власти был закреплен в Конституции 1993 года, которая создавалась в условиях борьбы между исполнительной и законодательной ветвями власти. Поэтому основной закон РФ, хоть и признает идеологическое и политическое многообразие, хоть и провозглашает основы правового государства, где власть исходит от народа, тем не менее наделяет президента "фактически неограниченными полномочиями".

По мнению Горбачева, подводит итог Лента.ру, для политической и экономической модернизации необходимо обновление Конституции. Реальный путь к обновлению - референдум, на который экс-президент СССР предлагает вынести один вопрос: поддерживаете ли вы политическую и конституционную реформы, которые ликвидировали бы "самодержавие" и гарантировали народовластие?