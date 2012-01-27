На проекте «Дом-2» прогремел взрыв: рабочему оторвало кисти рук

Вечером 27 января 2012г. на территории съемочной площадки реалити-шоу "Дом-2" в деревне Лешково Истринского района Московской области прогремел взрыв, в результате которого два человека пострадали.

На место инцидента выехали оперативники и медики, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД России по области.

На площадке взорвался неисправный газовый баллон. Вечером 27 января двое рабочих попытались открыть вентиль баллона, после чего прогремел взрыв, в результате которого одному из мужчин оторвало кисти обеих рук. Второй рабочий получил проникающее ранение в грудь. Оба потерпевших были госпитализированы.