В ПАСЕ новый комиссар по правам человека

ПАСЕ избрала нового комиссара Совета Европы по правам человека: им стал представитель Латвии Нильс Муижнекс (Nils Muiznieks), сообщает корреспондент РИА Новости.

Парламентарии на зимней сессии отдали за его кандидатуру большинство голосов. К исполнению своего шестилетнего мандата Муижнекс приступит первого апреля 2012 года.

Новый комиссар, известный правозащитник в Латвии, родился в 1964 году. В своей стране он был в разное время министром по вопросам социальной интеграции, а также директором латвийского центра по правам человека.

Муижнекс участвовал как эксперт в миссии Совета Европы по урегулированию ряда конфликтов, в том числе в январе 2007 года побывал в Грузии, где занимался грузино-абхазским и грузино-югоосетинским конфликтами.

Новый комиссар также автор известных книг по правам человека, посвященных, в частности, защите национальных меньшинств, борьбе с расовым экстремизмом и нетерпимостью. Он также написал труд по латвийско-российским отношениям в контексте страсбургского суда. Владеет латвийским, английским, французским и русским языками.

Основной задачей комиссара по правам человека является содействие популяризации прав человека и их соблюдение в государствах совета. Кроме того, в задачи комиссара входит проверка законодательств государств-членов СЕ на предмет их соответствия общепринятым стандартам, а также содействие эффективному контролю за соблюдением прав человека.