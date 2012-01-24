В Египте отменяют чрезвычайное положение, действовавшее более 30 лет

Правящий в Египте Высший совет вооруженных сил принял решение с 25 января 2012 года отменить в республике чрезвычайное положение, передает РИА «Новости».

Чрезвычайное положение действовало в Египте более 30 лет.

"Мы приняли решение отменить чрезвычайное положение начиная с утра 25 января", - завил глава Военного совета маршал Хусейн ТАНТАВИ.

По его словам, предусмотренные режимом ЧП наказания по-прежнему будут действовать только в отношении преступлений, связанных с бандитизмом.

Это ожидаемое решение приурочено к празднованию первой годовщины январского народного восстания, которое привело к свержению режима Хосни МУБАРАКА.