В Египте отменяют чрезвычайное положение, действовавшее более 30 лет
22:14, 24 января 2012Мир
1021 0
С утра 25 января
Правящий в Египте Высший совет вооруженных сил принял решение с 25 января 2012 года отменить в республике чрезвычайное положение, передает РИА «Новости».
Чрезвычайное положение действовало в Египте более 30 лет.
"Мы приняли решение отменить чрезвычайное положение начиная с утра 25 января", - завил глава Военного совета маршал Хусейн ТАНТАВИ.
По его словам, предусмотренные режимом ЧП наказания по-прежнему будут действовать только в отношении преступлений, связанных с бандитизмом.
Это ожидаемое решение приурочено к празднованию первой годовщины январского народного восстания, которое привело к свержению режима Хосни МУБАРАКА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter