Путин: средняя продолжительность жизни в России превысила 70 лет

Средняя продолжительность жизни в России превысила 70 лет, но демографическая проблема остаётся одной из самых острых в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании президиума российского правительства.

«Продолжительность жизни за прошлый, 2011 год, увеличилась на 1,5 года и составила в среднем в Российской Федерации 70,3 года. Это уже показатели, абсолютно сопоставимые с европейскими показателями», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что в прошлом году рождаемость составила свыше 1,7 млн. человек, смертность снизилась на 5,6%, что является лучшим показателем в России за последние 19 лет. В целом убыль населения также сократилась в 1,8 раза, добавил он.

Также, по словам В.ПУТИНА, снизилась и младенческая смертность. С учётом миграционного прироста численность в России возросла на 160 тыс. человек и составила более 143 млн. человек.