В США украинского тренера заподозрили в педофилии

Украинского хоккейного тренера Ивана ПРАВИЛОВА арестовали в США по подозрению в педофилии, сообщает Лента.русо ссылкой на Agence France-Presse.

48-летнего тренера обвиняют в том, что во время поездки по США он совершил действия сексуального характера в отношении 14-летнего мальчика. Как уточняет Associated Press, которое ссылается на судебные документы, два юноши дали одинаковые показания.

Согласно их заявлениям, ночью 3 января юноши и И.ПРАВИЛОВ находились в квартире в пригороде Филадельфии Элкинс Парк (Elkins Park), приехав в Пенсильванию из Делавэра. Тренер положил руку на гениталии одного из них.

По информации СМИ, когда И.ПРАВИЛОВ узнал о том, что юноша пожаловался на домогательства, он, согласно материалам дела, угрожал и ударил его.

И.ПРАВИЛОВ - тренер украинского молодежного хоккейного клуба "Дружба 78", а также одноименной хоккейной школы, которая фигурирует в англоязычной прессе под названием "Ivan Pravilov`s Unique Hockey School".

С ноября И.ПРАВИЛОВ со своими украинскими учениками тренировался на катке Old York Road в Элкинс Парке. Как отмечает управляющий директор катка Джастин АДАМСКИ-старший (Justin Adamski Sr.), за все время тренировок он не видел никакого неподобающего отношения со стороны И.ПРАВИЛОВА к его ученикам.

В клубе «Дружба 78» (г. Харьков) УНИАН отказались комментировать эту информацию.

В пресс-службе Министерства образования, науки молодежи и спорта Украины в ответ на просьбу прокомментировать данный инцидент, УНИАН сообщили, что им ничего об этом не известно и предложили направить им официальный запрос согласно закону «О доступе к публичной информации».

Справка УНИАН. Хоккейный клуб-школа «Дружба-78» под руководством И.ПРАВИЛОВА является неоднократным чемпионом Украины и победителем многих международных турниров. Некоторые воспитанники «Дружбы-78» выступают за разные клубы НХЛ в США и Канаде. Осенью в 2005 году около 20 юных воспитанников «Дружбы-78» выехали из Украины для продолжения учебы в частных колледжах США.

Среди выпускников клуба значится Дайнюс ЗУБРУС, который ранее выступал за клуб "Филадельфия Флайерз", а ныне является нападающим "Нью-Джерси Девилз".

Летом 2007 года родители хоккеистов «Дружбы-78», которые находились на международном турнире «One Hockey» в Филадельфии, заявили, что будут просить своим детям убежища в США. Требования родителей вылились в целый ряд протестов в Харькове и Киеве.

В 2006 году году относительно трех тренеров «Дружбы-78» было возбуждено уголовное дело. Двое из них - Владимир ЕРЁМИН и Олег ЧЕКРЫШОВ - за нарушение подписки о невыезде летом в 2007 г. были взяты под стражу. Третий фигурант дела – И.ПРАВИЛОВ, главный тренер «Дружбы-78», – уже находился в США. Дело было связано с инцидентом в августе в 2006 г. в помещении Харьковской СДЮСШОР, когда руководитель школы во время конфликта, который возник между тренерами, родителями, детьми из «Дружбы-78» и руководством СДЮСШОР, применил газовый пистолет.