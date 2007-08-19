Турецкий самолет был захвачен с помощью пластилина

Захватчики самолета турецкой авиакомпании "Атлас-Джет", по предварительным данным, не имели при себе бомбы или оружия. 136 пассажиров и 6 членов экипажа были запуганы макетом бомбы, слепленным из пластилина.

Мотивы террористов не ясны. Напомним, что они утверждали, что входят в ячейку "Аль-Каиды", и требовали направить самолет в Иран или Сирию.

Учитывая отношение шиитского Ирана, да и официального Дамаска, к суннитской группировке, остается предположить, что они намеревались направить самолет на стратегические объекты, наподобие "боингов", направленных террористами "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр.

В конечном итоге, экипаж убедил захватчиков приземлиться для дозаправки в Анталии. Там, в ходе переговоров были освобождены заложники, а террористы арестованы. Позднее они обратились к полиции с просьбой принести публичные извинения от их имени за захват самолета.

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