Террористы-иранцы оказались турком и палестинцем

Захват турецкого пассажирского самолета авиакомпании "Атлас Джет" совершили местный гражданин и, гражданин Сирии, скорее всего, палестинского происхождения, сообщил журналистам в Анкаре министр внутренних дел Турции Осман Гюнеш.

"Турецкого гражданина, жителя юго-восточной провинции Шанлыурфа, зовут Решат Озлю, иностранца с сирийским паспортом, скорее всего палестинца, - Абдулязиз Малики", - сказал министр.

Он не уточнил, связаны ли угонщики самолета с террористической сетью "Аль-Каида", о чем сообщалось ранее.

"Мы пока не можем оглашать всю имеющуюся у нас информацию. Это будет сделано лишь после проведения тщательного расследования", - добавил глава турецкого МВД.

По его словам, задержанные доставлены в управление безопасности Антальи, где их допрашивают.

"Изучаются их связи и другие детали, о которых пока не следует говорить", - сказал он.

Ранее власти Северного Кипра заявили, что двое террористов, захвативших самолет авиакомпании "Атлас-Джет", являются гражданами Ирана. По данным телеканала NTV, захватчики самолета, летевшего с Кипра в Стамбул, являются студентами университета в городе Магоса на Северном Кипре.